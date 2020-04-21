Первый трейлер сериала «Голливуд» появился в сети

Netflix опубликовал на YouTube первый трейлер мини-сериала «Голливуд».

Действия сериала разворачиваются в Лос-Анджелесе в период после Второй мировой войны.

Начинающие режиссеры, актеры и продюсеры приезжают в город в поисках славы в мире кино, однако они оказываются втянутыми в мир закулисных интриг.

«Голливуд», шоураннерами которого стали Райан Мерфи и Иэн Бреннан, выйдет на стриминговой платформе 1 мая.

В сериале можно будет увидеть Даррена Крисса, Джереми Поупа, Дэвида Коренсвета, а также Лору Харриер, Самару Уивинг и других.

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