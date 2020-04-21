Шнуров изгоняет демона, а киллер изолируется на яхте в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на среду, 22 апреля.

В продолжении проекта «Третьяковка со Шнуром» лидер «Ленинграда» расскажет о самом известном произведении русского художника Михаила Врубеля — «Демон (сидящий)». По словам автора картины, он стремился изобразить «дух… страдающий и скорбный, но при всем том дух властный… величавый». Толчком к созданию полотна послужила постановка одноименной оперы Антона Рубинштейна, которую художник увидел в киевском театре в 1885 году. Онлайн-экскурсию проведут Сергей Шнуров и директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Любители олдскульного экшена смогут познакомиться с одной из самых ярких премьер недели — боевиком Кори Пирсона «Мститель». Действие фильма происходит в Индонезии, где бывший наемный убийца Райан решил завершить свою деятельность и изолировался на маленькой яхте у побережья. Однако размеренную его жизнь прерывают внезапные проблемы, которые заставили его снова взяться за оружие для борьбы за восстановление справедливости.

Полная программа дня выглядит следующим образом:

Утро

9.00 — функциональная тренировка для проработки мышц ног, груди и спины из цикла #ФитнесПротивВируса. Домашние занятия помогут поддержать физическую форму и улучшить самочувствие в условиях самоизоляции;

12.00 — новый кулинарный урок из серии «Готовим дома с Novikov School». После тренировки и прочих утренних дел Okko предлагает приготовить запеканку с картофелем и форелью по рецепту шеф-повара Юрия Рожкова;

День:

14.00 — лекция TED «Как говорить, чтобы люди хотели вас слушать» от всемирно признанного эксперта в области звука Джулиана Трежера. Специалист поделится вокальными упражнениями и советами для формирования сильной речи;

16.00 — новый эпизод онлайн-экскурсии «Третьяковка со Шнуром», посвященный загадочной картине «Демон (сидящий)» русского художника Михаила Врубеля.

Вечер:

19.00 — фильм «Женя Любич. Во весь голос» режиссера Олега Че. Получасовая лента, снятая во время записи одноименного альбома петербургской певицы Жени Любич, представлена эксклюзивно;

21.00 — премьера беломорской сказки «Благодарный заяц» в исполнении актрисы Ксении Лукьянчиковой. Произведение напоминает о том, что сделанное другим добро обязательно возвращается;

22:00 — боевик Кори Пирсона «Мститель» о борьбе бывшего киллера за справедливость.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Онлайн-кинотеатр Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «Амедиатеки», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.