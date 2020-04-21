Эминем отпраздновал 12 лет без наркотиков

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Рэпер Эминем (настоящее имя Маршалл Мэтерс) отпраздновал 12-летие избавления от наркотической зависимости.

47-летний артист опубликовал в Instagram фотографию значка с цифрой «12». «Чистая дюжина, записано! Я не боюсь», — подписал кадр он.

Обладатель «Грэмми» не скрывал, что употреблял наркотики и в 2007 году пережил передозировку.

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