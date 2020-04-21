Родных Заворотнюк обвинили в симуляции болезни

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Популярная блогерша Лена Миро усомнилась в болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.

По мнению Миро, семья Заворотнюк симулирует болезнь, чтобы уйти от долгов. «Почему в прессу не просочилось ни одной фотографии Заворотнюк за время ее так называемой болезни? Чем она — лучше Фриске, которую только ленивый не сфотографировал?» — задается вопросом Миро, также интересуясь, расплатилась ли звезда «Моей прекрасной няни» с кредиторами. «Мне кажется, семья Заворотнюк сознательно не опровергает информацию о смертельном диагнозе Анастасии для того, чтобы той списали многомиллионные долги», — заключила она.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было.

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