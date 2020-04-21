В Сети появился тизер нового сериала «Принц» о принце Джордже

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Сценарист мультсериала «Гриффины» и продюсер Гари Джанетти разместил на своей странице в Instagram ролик из нового комедийного мультипликационного сериала «Принц» (The Prince), посвященного британской королевской семье.

Его премьера состоится на платформе HBO Max.

В опубликованном тизере сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордж записывает видеообращение, гле рассказывает о том, насколько трудна самоизоляция и как необходимо всем сидеть дома и сохранять позитивный настрой.

«Мы все устали от того, что застряли в одних и тех же 775 комнатах, а кто-то, может, и в одной. У всех по-разному», — говорит персонаж шестилетнего принца.

Предполагается, что шоу выйдет этой весной. Оно будет повествовать о том, как живется принцу Джорджу и его семье при дворе.

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