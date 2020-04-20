У госпитализированной Булановой закончились деньги

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Певица Татьяна Буланова незадолго до госпитализации рассказала о финансовых проблемах в передаче «Ты не поверишь!».

По ее словам, в условиях пандемии коронавируса у нее закончились деньги. «А жить надо на что-то, есть на что-то надо, еду покупать надо. Это никто не отменял. И кот орет голодный...» — цитирует звезду сайт kp.ru.

Буланова подчеркнула, что в первую очередь ее волнует здоровье, а после — финансовый вопрос. «Чтобы умереть не от вируса, а от голода не умереть. Я не знаю, что будет, на что жить. Меня, как волка, ноги кормят. Поработал - получил деньги. Не съездил — не получил», — посетовала артистка, которая выплачивает ипотеку за квартиру для сыновей.

Татьяна Буланова была госпитализирована 11 апреля. Концертный директор Булановой рассказывал, что у нее диагностировали предынсультное состояние.

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