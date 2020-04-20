Козловский и Зуева назвали дочь двойным именем

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Актриса и режиссер Ольга Зуева рассекретила имя дочери от актера Данилы Козловского.

В Instagram она опубликовала новое фото с девочкой. «Ее зовут Ода Валентина», — подписала кадр Зуева, добавив, что тает, произнося двойное имя малышки.

Зуева и Козловский впервые стали родителями в начале марта 2020 года.

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