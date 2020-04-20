Baza: Охлобыстин с семьей поучаствовал в закрытой пасхальной службе в Москве

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В Москве в ночь на 19 апреля на закрытой пасхальной службе был замечен актер Иван Охлобыстин, который нарушил запрет на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, служба прошла в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Охлобыстин присутствовал там вместе со своей семьей.

Также отмечается, что на мероприятии присутствовали 50 — 60 человек.

Как пишет Baza, столичные власти были уведомлены о проведении закрытой службы. За безопасностью в храме следили сотрудники правоохранительных органов.

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