Чеченская сказка и черный юмор создателя «Паразитов» в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на вторник, 21 апреля.

Этот день подойдет для аудитории всех возрастов. Взрослым во вторник обязательна к просмотру черная комедия с острым социальным подтекстом «Лающие собаки никогда не кусают». Это полнометражный режиссерский дебют южнокорейца Пон Чжун Хо, чьи «Паразиты» в этом году не оставили никому шансов на «Оскаре». По сюжету молодой университетский лектор, живущий с беременной подругой в густонаселенном жилом комплексе, в один день окончательно выходит из себя от постоянно лающей по соседству собаки и переходит к действиям.

Для детей свой волшебный мир откроет мультфильм «Вперед» от Pixar, студии, подарившей зрителям такие анимационные шедевры, как «История игрушек», «Корпорация монстров», «В поисках Немо», «Суперсемейка», «Тачки», «Рататуй», «ВАЛЛ-И» и «Вверх». Магию со временем вытеснили технологии. Один из местных жителей эльф Иэн получает в подарок на 16-летие посох, с помощью которого он и его брат воскрешают нижнюю часть тела отца (хотя планировалось воскресить полностью), а затем все вместе отправляются в увлекательное путешествие.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

9.00 — занятие «Домашний фитнес. Простая утренняя гимнастика» из цикла онлайн-тренировок #ФитнесПротивВируса, с помощью которых пользователи вне зависимости от возраста могут, оставаясь дома, поддерживать физическую форму, укреплять здоровье и иммунитет;

12.00 — лекция «Мозг! Как много в этом слове» Валерия Соболева, сотрудника отдела исследований мозга научного центра неврологии. Он расскажет о том, как человеческий мозг (о котором некоторые из нас, справедливости ради, знают не так много) меняется в ходе жизни;

День

14.00 — курс «Дизайн-грамотность», состоящий из серии видеоуроков, специальных материалов для самостоятельного изучения и итогового тестирования, поможет каждому желающему разобраться, чем дизайн отличается от искусства, как объективно оценивать качество дизайна, а также в принципах дизайнерского мышления;

Вечер

19.00 — мультфильм «Вперед» — новый хит от Pixar и Disney;

21.00 — чеченская сказка «Спящий джигит» в исполнении Елены Романовой из цикла «Сказки на ночь». Это история о том, что истину скрывать бесполезно — и каждый в итоге получит по заслугам;

22.00 — премьера черной комедии «Лающие собаки никогда не кусают», полнометражного дебюта Пон Чжун Хо, который в этом году покорил премию «Оскар» своими «Паразитами».

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «Амедиатеки», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.