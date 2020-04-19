Паттинсон «сходит с ума», а Шнуров присматривается к боярыне в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на понедельник, 20 апреля.

Главная премьера дня — нашумевший психологический арт-хоррор «Маяк», о котором совсем недавно не говорил разве что ленивый. Вторая полнометражная работа Роберта Эггерса, известного по хоррору «Ведьма» с Аней Тейлор-Джой, удостоилась отличных отзывов от критиков, получила приз в Каннах, была номинирована на «Оскар» в операторской категории, а также окончательно сняла все вопросы о драматическом таланте звезды «Сумерек» Роберта Паттинсона, составившего потрясающий актерский тандем с Уиллемом Дефо. По сюжету двум мужчинам, смотрителям маяка, предстоит провести месяц в компании друг друга на островке вдали от побережья Новой Англии. С течением времени отношения между ними становятся все напряженнее и напряженнее, тогда как сами главные герои постепенно начинают сходить с ума.

Кроме того, следует обратить особое внимание на антикризисное ток-шоу «Бизнес на удаленке», в рамках которого один из самых популярных журналистов России Алексей Пивоваров, чей YouTube-канал «Редакция» недавно пополнился миллионным подписчиком, обсудит ресторанную индустрию, в связи с пандемией коронавируса оказавшуюся в непростых условиях. Вместе с гостями выпуска (президент профессионального ресторанного альянса «РЕАЛ» Дмитрий Левицкий, сооснователь и акционер «BLACK STAR BURGER» Юрий Левитас, основательница сети магазинов полезных продуктов «ГОРОД-САД» Дарья Лисиченко и многие другие) ведущий попытается выяснить, какое будущее ждет сферу общественного питания, какая поддержка от властей нужна ресторанному бизнесу, а также как подготовиться к открытию после карантина.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

9.00 — занятие «Упражнения на пресс + школа гибкости» из цикла онлайн-тренировок #ФитнесПротивВируса, благодаря которым пользователи всех возрастов могут поддерживать физическую форму, укреплять здоровье и иммунитет, оставаясь дома;

12.00 — лекция «Динозавры России» выпускника Геологического факультета МГУ и хранителя палеонтологической коллекции Государственного Дарвиновского музея Ярослава Попова, который расскажет о том, где и каких динозавров находили на территории России, а также о непростой работе первых отечественных палеонтологов;

День

14.00 — рецепт классического бургера от шеф-повара Алексея Каневского в рамках серии видеоуроков «Готовим дома с Novikov School»;

16.00 — антикризисное ток-шоу «Бизнес на удаленке» с Алексеем Пивоваровым;

Вечер

19.00 — новая серия проекта «Третьяковка со Шнуром». На сей раз лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в ходе онлайн-экскурсии расскажут о главном произведении великого русского художника Василия Сурикова «Боярыня Морозова», которое после своего дебютного показа в 1887 году вызвало неоднозначную реакцию в обществе;

21.00 — долганская сказка «Встреча двух братьев» в исполнении поэтессы Юлии Мамочевой из цикла «Сказки на ночь». История о том, что все, чему суждено быть, рано или поздно обязательно случится;

22.00 — премьера психологического хоррора «Маяк» от автора инди-ужастика «Ведьма» Роберта Эггерса, главные роли в котором исполнили Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Онлайн-кинотеатр Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «Амедиатеки», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.