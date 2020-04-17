Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле
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Актриса Евгения Уралова скончалась не в России, сообщает издание «СтарХит».
В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице.
Евгения Уралова наиболее известна по главной роли в фильме Марлена Хуциева «Июльский дождь». Также она снималась в картинах «Аты-баты, шли солдаты», «Дети Арбата», «В ожидании чуда» и еще нескольких десятках фильмов.
О смерти Ураловой 17 апреля 2020 года сообщили в театре имени Ермоловой. В театре уход артистки называют огромной потерей.
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