Виктория Бекхэм позвала весь мир на свой день рождения

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Певица и дизайнер Виктория Бекхэм позвала всех желающих отпраздновать ее день рождения онлайн.

Настоящую вечеринку она не может устроить из-за режима самоизоляции. Празднующая 46-летие знаменитость обратилась ко всему миру в Instagram. «Диджей Fat Tony сделал мне лучший подарок. Плейлист из всех моих любимых песен, которым я могу поделиться с каждым», — написала она.

Бекхэм также рассказала, что вместо подарков попросила близких перевести деньги благотворительной организации, помогающей пострадавшим от пандемии коронавируса несовершеннолетним.

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