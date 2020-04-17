Okko покажет, как Ян Гэ ищет любовь в Москве

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на воскресенье, 19 апреля.

Главный пункт — режиссерский дебют актрисы «Гоголь-центра» Ян Гэ «Ню». В своей первой полнометражной ленте артистка рассказывает историю молодой иностранки, которая безуспешно пытается найти в Москве свою любовь. Чтобы как-то осмыслить свои неудачи, она ведет ежедневный видеоблог. Лента получила спецприз жюри на Московском кинофестивале в 2018 году.

Также сегодня в Okko можно будет посмотреть постановку лауреата «Золотой маски» Андрея Могучего «Circo Ambulante» в Театре Наций — с Лией Ахеджаковой и Альбертом Филозовым в главных ролях. Это сатирическая фантасмагория и одновременно фантазия на тему «Дон Кихота», где местом действия выступает маленький вулканический остров где-то в России. Там закрылся градообразующий металлургический комбинат, еле живет мясокомбинат, а теперь его хотят превратить в центр мировой клоунады.

Полная программа выглядит следующим образом:

10:00 — занятие интервальной круговой тренировкой из цикла онлайн-уроков для пользователей всех возрастов #ФитнесПротивВируса, который курируют специалисты с многолетним опытом;

12:00 — документальный фильм Люка Жаке «Однажды в лесу» — о мире природы в том виде, в каком она существует тысячелетиями. В российском переводе закадровый текст читает Николай Дроздов;

14:00 — рецепт киша с рикоттой и томатами от шеф-повара Андрея Четвертнова — из серии видеоуроков «Готовим дома с Novikov School»;

16:00 — подборка «Удаленка в кино» (в том числе «Боль и слава», «Моя собака Идиот», «Человек-невидимка», «Дом, который построил Джек», сериал «Мистер Робот»);

19:00 — запись постановки Андрея Могучего «Circo Ambulante» с Лией Ахеджаковой и Альбертом Филозовым;

21:00 — нанайская сказка «Айога» в исполнении Ирины Хакамады — из цикла «Сказки на ночь». История, которая учит, что людей нужно судить по поступкам, а чтобы оставаться человеком, важно трудиться;

22:00 — дебютный фильм Ян Гэ «Ню» — про одинокую иностранку, которая ищет в Москве свою любовь.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «Амедиатеки», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.