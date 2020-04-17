Третьяковка ежедневно теряет более 3 млн рублей из-за коронавируса

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Государственная Третьяковская галерея недополучает более 3 млн руб. ежедневного дохода во время режима повышенной готовности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора музея Зельфиру Трегулову.

Никто из сотрудников не уволен, зарплаты продолжают выплачиваться. «Третьяковская галерея недополучает примерно 2,7 млн руб. ежедневного дохода. С учетом того, что мы должны еще оплачивать содержание здания, коммунальные услуги, то эта цифра составляет уже более 3 с лишним млн в день», — подсчитала Трегулова. Она называет временное закрытие серьезным испытанием.

Галерея закрыта с середины марта в связи с пандемией коронавируса.

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