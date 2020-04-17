Мединский исключен из совета Фонда кино

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Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино. Об этом сообщается в распоряжении правительства, документ опубликован на сайте правовой информации.

Помимо Мединского из попечительского совета были исключены экс-министр связи Константин Носков и нынешний министр юстиции Константин Чуйченко. Ранее он занимал должность руководителя аппарата правительства.

Вместо них в состав попечительского совета включили заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, министра культур Ольгу Любимову и министра связи Максута Шадаева.

Уточняется, что Чернышенко займет место Чуйченко на посту председателя попечительского совета фонда, а Любимова станет его заместителем.