Бузова показала внешность своей будущей дочери
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Телеведущая Ольга Бузова показала внешность своей будущей дочери от блогера Давида Манукяна.
Коллаж из приложения, совмещающего лица и выдающего «портрет» предполагаемого ребенка пары, она опубликовала в Instagram. «У нас с Давидом будет ребенок! Когда-нибудь точно будет! Так здорово, что можно посмотреть внешность будущего малыша заранее!» — написала она.
Ольга Бузова и Давид Манукян рассекретили роман в конце 2019 года. Это первые серьезные отношения Бузовой после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.
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