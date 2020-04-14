Боярский сделал тест на COVID-19
Актер Михаил Боярский сделал тест на вирус COVID-19 после участия в концерте «Мы Вместе». Об этом пишет RT.
Он уточнил, что сдал биоматериал в 31-ой больнице.
В минувшую субботу актеры и музыканты поблагодарили задействованных в борьбе с коронавирусом врачей в ходе прямого эфира канала «Россия 1» из Большого театра.
В мероприятии также приняли участие актеры Александр Петров, Евгений Петров, Владимир Машков и многие другие.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Машков, Миронов и Петров поблагодарили врачей в прямом эфире из Большого