Концерт группы «Сплин» и комедию от создателей «Холопа» покажут в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на пятницу, 17 апреля.

Главное событие дня — долгожданный онлайн-концерт группы «Сплин» в рамках проекта Okko и Сбербанка «Шоу ON!». В конце декабря прошлого года коллектив выпустил мини-альбом «Тайком», а недавно представил демоверсию новой песни «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите».

После этого эксклюзивно в Okko можно будет посмотреть комедию «Отель «Белград» от создателей хита отечественного проката «Холоп». По сюжету Паша, молодой хозяин пятизвездочного отеля в Белграде, случайно портит дорогую вещь коллекционера-мафиози. Тот в обмен на прощение заставляет героя жениться на своей дочке. Но именно в этот момент Паша сталкивается со своей давней любовью — Дашей. В главных ролях снялись Милош Бикович и Диана Пожарская.

Также в пятницу состоится премьера первой постановки, созданной в рамках нового проекта от мировых и российских экспертов «Okko. Театр». Платформа дебютирует со спектаклем Ивана Вырыпаева «Интертейнмент». По сюжету мужчина и его новая подруга приходят на представление. Постепенно происходящее на сцене и реальная жизнь перемешиваются, и теперь паре нужно понять, что есть «реальность» в мире бесконечного развлечения. Главного героя сыграл сам Вырыпаев, а его партнершей стала актриса Каролина Грушка.

Полная программа выглядит следующим образом:

8:00 — лекция учителя астрономии Сергея Лисакова «Что и почему видно на небе», из которой можно будет узнать, как отличается движение Солнца на разных широтах, как выглядит лунный серп с экватора — и почему французы называют его «круассаном»;

10:00 — танцевальный урок на 15 минут, благодаря которому можно будет выучить связку из дэнс-микса;

12:00 — документальный фильм «Камчатка. Жизнь на вулкане» — о регионе, где находится 30 действующих вулканов, семь из которых извергаются в настоящее время;

14:00 — балет «Жизель» (редакция Лорана Илера) в исполнении артистов МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко;

16:00 — премьера постановки «Интертейнмент» от Ивана Вырыпаева, созданной специально для проекта «Okko. Театр»;

19:00 — концерт группы «Сплин» в рамках проекта «Шоу ON!». Ранее там уже выступили «Би-2», певица Елка, «Ария», Гарик Сукачев и другие популярные исполнители;

21:00 — подборка «Сказки на ночь», в которую вошли волшебные истории в исполнении известных российских литераторов;

22:00 — эксклюзивная премьера комедии «Отель «Белград» от создателей «Холопа» — с Милошем Биковичем в главной роли.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «Амедиатеки» и Start, подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.