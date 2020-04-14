Концерт группы «Сплин» и комедию от создателей «Холопа» покажут в Okko

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Солист группы «Сплин» Александр Васильев во время выступления на международном фестивале... Солист группы «Сплин» Александр Васильев во время выступления на международном фестивале...
Солист группы «Сплин» Александр Васильев во время выступления на международном фестивале...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на пятницу, 17 апреля.

Главное событие дня — долгожданный онлайн-концерт группы «Сплин» в рамках проекта Okko и Сбербанка «Шоу ON!». В конце декабря прошлого года коллектив выпустил мини-альбом «Тайком», а недавно представил демоверсию новой песни «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите».

После этого эксклюзивно в Okko можно будет посмотреть комедию «Отель «Белград» от создателей хита отечественного проката «Холоп». По сюжету Паша, молодой хозяин пятизвездочного отеля в Белграде, случайно портит дорогую вещь коллекционера-мафиози. Тот в обмен на прощение заставляет героя жениться на своей дочке. Но именно в этот момент Паша сталкивается со своей давней любовью — Дашей. В главных ролях снялись Милош Бикович и Диана Пожарская.

Также в пятницу состоится премьера первой постановки, созданной в рамках нового проекта от мировых и российских экспертов «Okko. Театр». Платформа дебютирует со спектаклем Ивана Вырыпаева «Интертейнмент». По сюжету мужчина и его новая подруга приходят на представление. Постепенно происходящее на сцене и реальная жизнь перемешиваются, и теперь паре нужно понять, что есть «реальность» в мире бесконечного развлечения. Главного героя сыграл сам Вырыпаев, а его партнершей стала актриса Каролина Грушка.

Полная программа выглядит следующим образом:

8:00 — лекция учителя астрономии Сергея Лисакова «Что и почему видно на небе», из которой можно будет узнать, как отличается движение Солнца на разных широтах, как выглядит лунный серп с экватора — и почему французы называют его «круассаном»;

10:00 — танцевальный урок на 15 минут, благодаря которому можно будет выучить связку из дэнс-микса;

12:00 — документальный фильм «Камчатка. Жизнь на вулкане» — о регионе, где находится 30 действующих вулканов, семь из которых извергаются в настоящее время;

14:00 — балет «Жизель» (редакция Лорана Илера) в исполнении артистов МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко;

16:00 — премьера постановки «Интертейнмент» от Ивана Вырыпаева, созданной специально для проекта «Okko. Театр»;

19:00 — концерт группы «Сплин» в рамках проекта «Шоу ON!». Ранее там уже выступили «Би-2», певица Елка, «Ария», Гарик Сукачев и другие популярные исполнители;

21:00 — подборка «Сказки на ночь», в которую вошли волшебные истории в исполнении известных российских литераторов;

22:00 — эксклюзивная премьера комедии «Отель «Белград» от создателей «Холопа» — с Милошем Биковичем в главной роли.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «Амедиатеки» и Start, подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.