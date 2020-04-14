Первый фильм Роберта Дауни после гибели Железного человека выходит в Okko

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Кадр из фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (2020) Кадр из фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (2020)
Кадр из фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (2020)
Universal Pictures

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на четверг, 16 апреля.

Ключевая премьера — семейный фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни — младшим, Антонио Бандерасом и Майклом Шином. Картина основана на знаменитом книжном цикле британского писателя Хью Лофтинга, который стал прообразом доктора Айболита. В центре сюжета — прославленный ветеринар, способный разговаривать с животными. Семь лет назад он потерял жену — и с тех пор почти не покидал своего поместья. Однако ему приходится изменить своим привычкам из-за тяжелой болезни королевы Виктории. Чтобы найти лекарство, доктор Дулиттл отправляется в путешествие к таинственному острову.

Также сегодня Okko покажет оперу Петра Чайковского «Пиковая дама» в исполнении труппы Мариинского театра. Запись постановки режиссера Алексея Степанюка будет доступна до 19:00 (мск) 17 апреля.

Полная программа выглядит следующим образом:

8:00 — подборка из 25 не самых очевидных мультфильмов, которые способны удивить;

10:00 — фитнес-тренировка для детей (6-10 лет), которой можно завершить просмотр мультика. Урок входит в цикл онлайн-тренировок для пользователей всех возрастов #ФитнесПротивВируса от специалистов с многолетним опытом;

12:00 — цикл лекций «Мане vs Моне» о творчестве двух художников, из которых можно узнать об истоках модернизма и основных тенденциях развития современного искусства;

14:00 — рецепт брауни от шеф-кондитера Гузель Магдиевой — из серии видеоуроков Novikov School;

16:00 — урок по разминке для тех, кто хочет начать заниматься пилатесом (входит в цикл #ФитнесПротивВируса);

19:00 — премьера оперы Петра Чайковского «Пиковая дама» в исполнении труппы Мариинского театра (постановка Алексея Степанюка);

21:00 — премьера семейного приключенческого фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни — младшим.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «Амедиатеки» и Start, подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.