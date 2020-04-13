Главврач больницы в Коммунарке и Соник в Okko успокоят россиян на карантине

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на вторник, 14 апреля.

Среди новинок — «Беги», новый сериал от создательниц хита «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж и Вики Джонс. Это романтический комедийный триллер про двух молодых людей, которые условились отправить друг другу эсэмэски с текстом «БЕГИ», если они вдруг устанут от жизни. Тогда они должны встретиться на вокзале в Нью-Йорке и отправиться в путешествие через полстраны. В главных ролях снялись Мерритт Уивер («Брачная история») и Донал Глисон («Звездные войны»).

Также в Okko можно будет посмотреть семейный фильм «Соник в кино» с Джимом Керри — адаптацию всемирно известной игры про сверхскоростного синего ежа. В центре сюжета — противостояние синего героя и его главного врага, усатого доктора Роботника (Керри), мечтающего о мировом господстве. В картине снялся Джеймс Марсден («Люди Икс»), а самого Соника озвучил комик Бен Шварц (в российском дубляже голос герою подарил Антон Комолов).

Полная программа выглядит следующим образом:

8:00 — детский фитнес (10-16 лет) в рамках проекта онлайн-тренировок для пользователей всех возрастов #ФитнесПротивВируса — от специалистов с многолетним опытом;

10:00 — рецепт яиц Бенедикт на завтрак за 8 минут;

12:00 — обучение иностранным языкам в интеллектуальном реалити-шоу «Полиглот». На выбор — английский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, французский, хинди или португальский;

14:00 — премьера сериала «Беги» от создательниц хита «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж и Вики Джонс. Подробную рецензию «Газеты.Ru» можно почитать здесь;

16:00 — подборка документальных фильмов и лекций TED «Без паники: что важно знать о ситуации сейчас», которая поможет выработать осознанный подход к сложившейся ситуации. Среди прочего — большое интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко;

19:00 — семейный фильм «Соник в кино», основанный на известной серии игр про ультраскоростного ежа-пришельца;

21:00 — тувинская сказка «Белый заяц» в исполнении поэта Вадима Степанцова. История о том, как преданность, дружба и самопожертвование побеждают злобу, коварство, ложь и лицемерие;

22:00 — подборка фильмов от музея современного искусства «Гараж». Куратор программы Garage Screen, кинокритик Евгений Гусятинский отобрал 15 лент от актуальных режиссеров, определяющих лицо современного кинематографа. Это Брюно Дюмон, Леос Каракс, Ульрих Зайдль, Рой Андерссон и многие другие.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «Амедиатеки» и Start, подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.