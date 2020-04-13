Marvel рассказала о пропущенной зрителями «пасхалке» в «Мстителях»

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Студия Marvel раскрыла фанатам не найденную ими в фильме «Мстители: Финал» «пасхалку».

В Twitter представители студии показали, что в одном из эпизодов «Мстителей» руки супергероев в красных перчатках, составленные в круг, повторяют рисунок реакторного «сердца» Тони Старка. Это герои делают в память о персонаже, пожертвовавшем собой.

Фильм Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» вышел в российский прокат 29 апреля 2019 года.

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