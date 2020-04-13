Юзефович и Улицкая просят правительство поддержать книжную индустрию

Более 500 писателей и издателей обратились к правительству России с просьбой поддержать книгоиздание и включить книги в список товаров первой необходимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо к кабмину.

«Мы обращаемся к вам с убедительной просьбой...Включить книжную индустрию в список сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в обращении.

Авторы письма отмечают, что книжная отрасль терпит большие убытки из-за закрытия книжных магазинов, на долю которых приходится свыше 70% всего книгораспространения. Отмечается, что их закрытие «парализует работу всей книжной индустрии».

По данным инициаторов обращения, лишь за март книжные магазины лишились более 50-60% объемов продаж.

Открытое письмо подписали в том числе сценарист и историк Леонид Юзефович, писатели Людмила Улицкая, Евгений Водолазкин и Гузель Яхина и другие.

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