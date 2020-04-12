Умер известный кинематографист Николай Бородачев

На 73 году жизни скончался экс-глава Госфильмофонда России, известный кинематографист Николай Бородачев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительства Мордовии.

Бородачев скончался 11 апреля после продолжительной болезни.

Как уточнили в правительстве, кинематографиста похоронят на родине в Мордовии.

Известно, что Бородачев 20 лет возглавлял Госфильмофонд России, он также является заслуженным работником культуры России и лауреатом Государственной премии РФ. Последние несколько лет был первым замглавы российского Союза кинематографистов.

По словам главы Мордовии Владимира Волкова, Бородачев был многогранным человеком, его смерть — утрата для всей республики. Он также выразил свои соболезнование вдове Бородачева.