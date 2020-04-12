Умер кинокритик Александр Тимофеевский-младший

Кинокритик и журналист Александр Тимофеевский-младший умер на 62 году жизни. Об этом в своем Facebook сообщила писательница Татьяна Толстая.

Как передает ТАСС, информации о причине смерти на данный момент нет.

Журналист был единственным сыном советского и российского писателя, поэта, сценариста и редактора Александра Тимофеевского.

Тимофеевский печатался в изданиях «Коммерсант», «Известия», «Искусство кино» и других. Кроме того, он был одним из основателей газеты «Русский телеграф».