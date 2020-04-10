Сиднев рассказал о тяжелых переживаниях Друзя из-за отстранения от ЧГК

Эксклюзив

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Виктор Сиднев рассказал о том, что Александр Друзь тяжело переживал свое отстранение от участия в передаче.

«Мы с Сашей дружим больше 40 лет. Я жду этого момента, когда он вернется, и мы снова будем играть вместе. Я очень надеюсь, что та неприятная история не отразится на игре, потому что Саша тяжело переживал ту ситуацию, которая случилась», — сказал Сиднев в беседе с «Газетой.Ru».

Он добавил, что возвращение Друзя в игру не будет простым и потребует подготовки.

«Саша рад, для него это очень важная история, очень нужная история. Это важно и для него, и для меня. Он хорошо отреагировал, хотя сильно переживает, потому что возвращение требует некоторых усилий, подготовки», — заключил собеседник издания.

Александр Друзь вошел в состав команды Виктора Сиднева, которая 12 апреля сыграет против телезрителей. В игре также примут участие Борис Левин, Инна Семенова, Леонид Тимофеев и Михаил Дюба.

В 2019 году главред программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что Друзь пытался подкупить его. Магистр ЧГК утверждал, что редактор выставил инцидент в ложном свете. По результатам скандала руководство обеих передач отстранило от участия каждую из сторон.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Друзь возвращается на Первый канал после скандала с подкупом