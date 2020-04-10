Друзь возвращается на Первый канал после скандала с подкупом

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Александр Друзь вернется в игру «Что? Где? Когда?», сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на заявление Первого канала.

Друзь выступит за команду Виктора Сиднева в весенней серии игр, стартующей 12 апреля.

В 2019 году главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке до игры купить вопросы и предложении разделить выигрыш. Друзь извинился за инцидент и заявил, что сожалеет о том, что его действия при участии в телевизионной программе «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации МАК «Что? Где? Когда?». Он также говорил, что с этим предложением к нему обратился сам Бер.

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