Друзь возвращается на Первый канал после скандала с подкупом
Александр Друзь вернется в игру «Что? Где? Когда?», сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на заявление Первого канала.
Друзь выступит за команду Виктора Сиднева в весенней серии игр, стартующей 12 апреля.
В 2019 году главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке до игры купить вопросы и предложении разделить выигрыш. Друзь извинился за инцидент и заявил, что сожалеет о том, что его действия при участии в телевизионной программе «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации МАК «Что? Где? Когда?». Он также говорил, что с этим предложением к нему обратился сам Бер.
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