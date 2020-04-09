Актеры медицинских сериалов поблагодарили врачей за борьбу с пандемией

Звезды медицинских сериалов создали видео, в котором отдали должное «настоящим героям здравоохранения», борющимся с пандемией коронавируса. Об этом сообщает NME.

«Я стала ближе к этой профессии, когда надела медицинский халат. И хотя это близко, это не совсем то. Я просто хочу сказать спасибо всем настоящим героям здравоохранения», — написала организатор видео Оливия Уайльд.

Благодарность врачам выразили Зак Брафф, Дональд Фейсон, Оливия Уайлд, Патрик Демпси, Сандра О, Кейт Уолш, Джулианна Маргулис, Лиза Эдельштейн и другие актеры сериалов «Клиника», «Доктор Хаус», «Анатомия страсти» и «Скорая помощь».

Ролик набрал около миллиона просмотров.

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