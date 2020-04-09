Надежду Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс

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Госпитализированная 1 апреля певица Надежда Бабкина помещена в изолированный бокс, передает издание «Антенна» со ссылкой на пресс-атташе певицы Александра Велора.

По словам Велора, у Бабкиной диагностировали пневмонию, а анализы на коронавирус пока не пришли. «Она лежит не в обычной палате, а на совершенно изолированной территории, куда мы не можем попасть ее проведать. Врачи говорят, что это нормальные меры при этой болезни. Это такой закрытый инфекционный бокс, куда они заходят в облачении, похожем на скафандр», — пояснил он.

Велор добавил, что Бабкина ранее не хотела, чтобы поклонники знали о ее госпитализации. Сейчас она находится в состоянии медикаментозной комы.

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