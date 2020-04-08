Энрике Иглесиас перенес российские концерты из-за коронавируса
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Испанский поп-исполнитель Энрике Иглесиас перенес на 2021 год концерты в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на организатора мероприятия — компанию SAV Entertainment.
Концерты были запланированы на 30 мая и 1 июня в Москве и Сочи. «Из-за особой ситуации в здравоохранении, вызванной вспышкой COVID-19, и преследуя цель провести шоу на высшем уровне, концерты Энрике Иглесиаса в Москве и Сочи, запланированные на 30 мая и 1 июня, будут перенесены на те же даты в 2021 году», — пояснил организатор.
Выступления пройдут на тех же площадках, ранее приобретенные билеты будут действительны.
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