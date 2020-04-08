Каннский фестиваль отказался уходить в онлайн
Директор Международного Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо заявил, что киносмотр не будет проходить в онлайн-формате, если пандемия коронавируса продлится до мая.
По мнению Фремо, душа и история фестиваля связаны с живым форматом, а на онлайн могут не согласиться правообладатели. «Смотреть фильмы Уэса Андерсона и Пола Верховена на экране компьютера? Как оценить фильмы «Топ Ган: Мэверик» или «Душа» Pixar где-то, кроме кинотеатра?» — цитирует перечисляющего фильмы из программы 73-го фестиваля Фремо Variety. Он добавил, что перевод фестиваля в онлайн-формат сопровождался бы риском «пиратских» утечек.
Фестиваль должен был проходить с 12 по 23 мая. Сейчас он перенесен на лето, точные даты проведения пока не определены.
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