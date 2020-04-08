У актрисы сериала «Деффчонки» Галины Боб выявлен коронавирус
Актриса сериала «Деффчонки» Галина Боб сдала тест на коронавирус и получила положительный результат. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
«Пришли результаты тестов. Мой – положительный», — написала она в публикации.
К своему посту она также прикрепила фотографии соответствующих заключений.
При этом актриса отметила, что ярких симптомов вируса она у себя не обнаружила. Заметила только ухудшение обоняния.
Также Боб подчеркнула, что строго соблюдала режим самоизоляции, особенно в последние две недели.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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