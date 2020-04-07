Уилл Смит запустил карантинный проект «Will From Home»

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Американский актер Уилл Смит запустил многосерийный проект под названием «Will From Home», сообщает NME.

Состоящий из 12 выпусков сериал создан для того, чтобы развлечь людей, находящихся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

В первых эпизодах актер показал свой дом и обсудил по видео связи с Тайрой Бэнкс телесериал «Принц из Беверли-Хиллз», в котором они снимались в 90-е.

Новый проект выходит на аккаунте Смита в Snapchat по понедельникам, средам и пятницам.

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