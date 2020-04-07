Уилл Смит запустил карантинный проект «Will From Home»
Американский актер Уилл Смит запустил многосерийный проект под названием «Will From Home», сообщает NME.
Состоящий из 12 выпусков сериал создан для того, чтобы развлечь людей, находящихся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
В первых эпизодах актер показал свой дом и обсудил по видео связи с Тайрой Бэнкс телесериал «Принц из Беверли-Хиллз», в котором они снимались в 90-е.
Новый проект выходит на аккаунте Смита в Snapchat по понедельникам, средам и пятницам.
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