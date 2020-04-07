Надежда Бабкина находится в медикаментозной коме
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Певица Надежда Бабкина, у которой развилась пневмония, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в медикаментозной коме, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-атташе артистки Александра Велор.
Велор рассказал, что Бабкину ввели в кому, чтобы безболезненно подключить к аппарату ИВЛ.
Он добавил, что врачи предпринимают логические действия, в них нет ничего страшного.
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