Надежда Бабкина находится в медикаментозной коме

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Певица Надежда Бабкина, у которой развилась пневмония, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в медикаментозной коме, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-атташе артистки Александра Велор.

Велор рассказал, что Бабкину ввели в кому, чтобы безболезненно подключить к аппарату ИВЛ.

Он добавил, что врачи предпринимают логические действия, в них нет ничего страшного.

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