СМИ: врачи ввели Надежду Бабкину в искусственную кому из-за пневмонии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/105/8180105/upload-RIAN_02825228.HR.ru-pic905-895x505-85408.jpg">

Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину вели в состояние медикаментозной комы из-за пневмонии. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

По их данным, медики подключили артистку к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за найденной обширной двусторонней пневмонии. Издание отмечает, что Бабкину решили ввести в кому не из-за тяжести протекания болезни, а для более эффективной работы аппарата ИВЛ.

Источники уточнили, что в настоящее время состояние Бабкиной тяжелое, но стабильное. При этом тесты на коронавирус оказались отрицательными.

По данным Telegram-канал Mash, в Роспотребнадзоре рассказали, что первый тест на коронавирус 70-летней певицы оказался положительным.

Официальных данных о том, заражена ли певица коронавирусом пока нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сын Надежды Бабкиной подтвердил госпитализацию матери

— Николай Цискаридзе не подтвердил наличие коронавируса у Надежды Бабкиной

— У Надежды Бабкиной нашли коронавирус, пишут СМИ