Сыгравшая девушку Бонда актриса умерла в Британии

В возрасте 94 лет умерла британская актриса Хонор Блэкман, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Голдфингер». Об этом пишет газета The Guardian cо ссылкой на ее семью.

Как сообщается, артистка скончалась по естественным причинам в собственном доме в Сассексе.

Блэкман известна по лентам «Гибель «Титаника» и «Мистер Питкин в тылу врага». В 1964 году ей досталась роль Пусси Галор в картине «Голдфингер», который стал третьим фильмом из серии бондианы.