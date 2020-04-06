Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса
Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал «Звезда».
Журналистам Лещенко сказал, что полностью здоров. «Планы — сидеть дома и лечить до конца воспаление легких. Врачам — респект, уникальная больница. Паники не надо, ребята, мы все будем в порядке», — пообещал певец.
Ранее госпитализированный Лещенко сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Сейчас результаты анализов у артиста отрицательные.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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