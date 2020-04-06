Волочкова вспомнила о похвале от Кобзона

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Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram архивную запись концерта «Анастасия Волочкова — детям России» в Кремле.

В отрывке, который показала танцовщица, ее благодарит за помощь детям Иосиф Кобзон. «Так приятны и бесценны слова от такого человека. Берегу в памяти», — написала артистка.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.

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