Волочкова вспомнила о похвале от Кобзона

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram архивную запись концерта «Анастасия Волочкова — детям России» в Кремле.

В отрывке, который показала танцовщица, ее благодарит за помощь детям Иосиф Кобзон. «Так приятны и бесценны слова от такого человека. Берегу в памяти», — написала артистка.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.

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