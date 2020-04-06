Любимова дала совет театрам на карантине

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Министр культуры России Ольга Любимова порекомендовала российским театрам в период закрытия на карантин уделить внимание репертуарной политике.

В беседе с РИА «Новости» Любимова отметила, что министерство постоянно ведет диалог с представителями профессионального сообщества. «Сегодня у театров появилось свободное время, которое можно и нужно уделить вопросам репертуарной политики, подумать, чем привлечь публику. Организовать онлайн-работу», — сказала она.

Любимова также обратила внимание на то, что организаторы «Русских сезонов», которые в этом году должны были проходить во Франции, Бельгии и Люксембурге, уже обеспечили доступ зарубежным зрителям к российскому театральному контенту, создав онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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