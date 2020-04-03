Мишустин отметил многогранный талант скончавшегося Леонида Зорина

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной писателя и драматурга Леонида Зорина.

Траурная телеграмма опубликована на сайте кабмина. «Мастерское владение словом позволило Леониду Генриховичу воплотить свой талант во многих жанрах — прозе, поэзии, переводах. Его произведения — пронзительные, мудрые истории, раскрывающие все тонкости человеческих отношений», — отметил он.

Он также подчеркнул, что пьесы Зорина всегда вызывали искренний интерес театральной публики, а ленты, снятые по его сценариям, вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

Автор пьес «Варшавская мелодия», «Царская охота», «Медная бабушка», сценарист фильма «Покровские ворота» скончался 31 марта на 96-м году жизни. Прощание с ним проходит 3 апреля.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Госдуме назвали Леонида Зорина классиком советской драматургии

— Умер 95-летний автор «Покровских ворот» Леонид Зорин