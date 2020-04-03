Командор из «Каламбура» назвал закрасивших граффити «Крутое пике» коммунальщиков «трусливыми»

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Актер юмористического шоу «Каламбур» Юрий Стыцковский посчитал трусами сотрудников коммунальных служб, которые закрасили граффити с персонажами «Крутого пике» в Санкт-Петербурге.

«Я видел граффити. Это очень здорово, что ребята, которые нарисовали эту картину, помнят наш замечательный сериал. Как и многие другие, которые в конце 90-х смотрели, смеялись, бодро и весело смотря в будущее», — сказал Стыцковский в беседе с «Газетой.Ru».

Он добавил, что желтый цвет, которым был закрашен уличный арт, символизирует охватившую мир «болезнь умов».

«Теперь очень много недалеких и трусливых коммунальщиков, которые кладут желтую краску на все. Это очень символично, ведь желтый цвет – цвет психлечебницы, на пороге которой мы уже стоим. Болезнь умов все набирает скорость, срываясь в «крутое пике». Принудительное лечение – стандартный ход психбольницы. Тут бессмысленно кричать, что ты здоров. Но пытаться надо, даже понимая, что все мы «пролетаем над гнездом кукушки», — заключил собеседник издания.

Рубрика «Крутое пике» входила в программу «Каламбур». Петербургские художники изобразили главных героев этой рубрики – пилотов Командора (Юрий Стыцковский) и Дринкинса (Алексей Агопьян).

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