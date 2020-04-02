Писателя-фронтовика Юрия Бондарева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу Роспечати Михаила Сеславинского.

По словам Сеславинского, из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса на прощании в Центральной клинической больнице присутствовал ограниченный круг лиц. В частности, проститься с писателем пришел экс-министр культуры России, помощник президента Владимир Мединский.

Автор книг «Горячий снег» и «Батальоны просят огня» Юрий Бондарев скончался 29 марта в возрасте 96 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин назвал жизнь писателя Бондарева ярким примером любви к Родине

— Названа дата прощания с писателем-фронтовиком Юрием Бондаревым

— Медведев отреагировал на смерть писателя-фронтовика Юрия Бондарева