Жванецкий дал россиянам совет в связи с коронавирусом

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Писатель-сатирик Михаил Жванецкий дал россиянам совет о том, как пережить пандемию коронавируса.

Он порекомендовал не расстраиваться по пустякам. «Я вот каждое утро сажусь за стол и продолжаю писать: если есть работа своя, надо ее делать. Тем более юмор — это моя стихия, сил я на это не трачу. И будьте всегда в хорошем настроении, потому что плохого пока лично с нами ничего нет, и берегите себя», — цитирует Жванецкого РИА «Новости».

Жванецкий также процитировал свой монолог «Радио», где описал ситуацию с распространением ложной информации в сети. «А доводить в карантине людей до инфаркта — это что, радио? Если ты радио, зачем ты мне навязываешь себя? Радио... Если ты радио, зачем ты будоражишь неподвижно сидящих. Молчи. Скажи: вы в пробке, вы в инфаркте, я замолкаю... Не транслируй несварение мозгов и радио свои «хихикалки», — поделился он.

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