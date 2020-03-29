Скончался автор музыки к фильмам «Сияние» и «Маска» Кшиштоф Пендерецкий

В возрасте 86 лет в Кракове умер польский композитор Кшиштоф Пендерецкий, написавший музыку к фильмам «Сияние» Стэнли Кубрика, «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина и «Маска» братьев Куэй. Об этом сообщает Radio Kraków со ссылкой на семью музыканта.

Отмечается, что композитор умер 29 марта после продолжительной тяжелой болезни.

«Польская культура сегодня понесла огромную и непоправимую утрату», — написал министр культуры и национального наследия Петр Глинский в Twitter.

Пендерецкий также имеет около 15 наград, среди которых Орден Белого орла (2005), золотая медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis», золотая медаль Министерства культуры Республики Армения (2018).