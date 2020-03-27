Рианна опубликовала новую песню после четырехлетней паузы

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Рианна представила свой первый за последние четыре года трек Believe It.

Романтическую композицию она записала совместно с канадским рэпером PartyNextDoor и анонсировала в Instagram. Эта песня вошла в новый альбом рэпера под названием Partymobile.

Последний альбом Рианны Anti был выпущен в 2016 году. В последние два года в социальной сети практически под каждым постом артистки поклонники задают вопросы о новом альбоме.

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