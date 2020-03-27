Скончался актер из «Крокодила Данди» Марк Блум

Американский актер Марк Блум в возрасте 69 лет скончался от осложнений, которые вызвал коронавирус нового типа. Об этом сообщает The Variety, ссылаясь на исполнительного вице-президента гильдии актеров американской федерации телевидения и радио Ребекку Деймон.

Нью-йоркская театральная компания Playwrights Horizons, в которой работал Блум, в свою очередь, подтвердила смерть артиста.

«Спасибо тебе, Марк, за все, что ты принес в наш театр, а также в театры и зрителям по всему миру. Мы будем скучать по тебе», — указано в сообщении компании в Twitter.

Марк Блум известен по ролям в фильмах «Крокодил Данди», «Свидание вслепую», а также сериалам «Клан Сопрано», «Элементарно».