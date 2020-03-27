Стал известен диагноз Игоря Николаева
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«Пятый канал» сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
До этого в СМИ появилась информация о том, что артист был госпитализирован в больницу в Коммунарке, в которой он сдал тест на коронавирус, результаты которого еще пока неизвестны.
По данным телеканала, певец находится в состоянии средней степени тяжести. У него зафиксирована высокая температура.
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