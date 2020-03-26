Последняя песня Юлии Началовой опубликована через год после ее смерти
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Директор покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала последнюю песню артистки.
Песня называется «Останься». «Дорогие родители и Веруша! Я горжусь нашей дружбой. Пусть эта песня несет в себе и часть моей души, вам на память!» — обратилась она в Instagram к родителям и дочери Юлии Началовой.
16 марта 2020 года исполнился год со дня смерти Юлии Началовой. Причиной смерти 38-летней артистки врачи назвали острую сердечную недостаточность, вызванную заражением крови и отказом внутренних органов
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