СМИ: у Льва Лещенко подтвердился коронавирус
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У Льва Лещенко подтверждена коронавирусная инфекция, сообщает Telegram-канал 112.
Утверждается, что врачи оценивают состояние певца как крайне тяжелое, болезнь спровоцировала двухстороннюю пневмонию. Лев Лещенко переведен в реанимацию.
Друг и коллега Лещенко Владимир Винокур уже опроверг эти сообщения.
Ранее у Лещенко выявили воспаление легких. Его вместе с супругой положили в больницу в Коммунарке после зарубежной поездки.
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