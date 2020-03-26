СМИ: у Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтверждена коронавирусная инфекция, сообщает Telegram-канал 112.

Утверждается, что врачи оценивают состояние певца как крайне тяжелое, болезнь спровоцировала двухстороннюю пневмонию. Лев Лещенко переведен в реанимацию.

Друг и коллега Лещенко Владимир Винокур уже опроверг эти сообщения.

Ранее у Лещенко выявили воспаление легких. Его вместе с супругой положили в больницу в Коммунарке после зарубежной поездки.

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