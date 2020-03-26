«Тараканы!» сыграют онлайн-концерт с участием медиков

Панк-группа «Тараканы!» анонсировала онлайн-концерт, посвященный борьбе с коронавирусной инфекцией при помощи самоизоляции, социальной ответственности и соблюдении санитарных норм.

В прямом эфире, кроме музыкантов, примут участие медики и неравнодушные эксперты: Алексей Безымянный (заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи, кандидат медицинских наук), Даниил Хломов (президент ассоциации психологов-практиков, гештальт-терапевт, кандидат психологических наук), Алексей Водовозов (научный журналист, медицинский блогер, врач-терапевт высшей категории) и не только.

Вокалист группы Дмитрий Спирин с помощью этого концерта хочет поблагодарить за лояльность фанатов — как побывавших на концертах тура «Глас народа», так и тех, выступление в чьих городах было перенесено или отменено из-за пандемии нового коронавируса COVID-19. «Важно рассказать о том, что до сих пор многие люди не до конца понимают всю опасность заболевания, которое поставило на колени нашу планету. Что те, кто халатно относятся к своей безопасности и безопасности окружающих, совершают колоссальную ошибку. Сейчас необходимо переждать дома, не выбираться в бары, на концерты и вечеринки», — предупреждает панк-рокер.

Во время концерта «Тараканы!» сыграют песни, ранее отобранные поклонниками в рамках полугодичного голосования. Сет-лист будет поделен на несколько блоков, в перерывах между которыми выступят эксперты, медики, коллеги музыкантов. Шоу пройдет на портале о панк-культуре PunkRupor.