Скончался озвучивавший голливудских звезд актер Сергей Смирнов

На 38-м году жизни умер актер театра российской армии Сергей Смирнов, говорится на сайте театра.

Артист скончался 25 марта после тяжелой болезни.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея Смирнова», — добавил коллектив театра.

Смирнов проработал в театре 17 лет. Он озвучивал Человека паука из одноименного фильма, также его голосом говорит Кристиан Грей в мелодраме «50 оттенков серого», голливудские актеры: Ричард Гир, Антонио Бандерас и другие.

В театре рассказали, что отпевание состоится в пятницу, 27 марта, в 11.00 в Храме Димитрия Солунского в Москве.